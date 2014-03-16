Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации

Глава РФ сообщил о судьбе россиян, которых призвали на СВО.

Российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии в стране на текущий момент необходимости для дополнительной волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства напомнил коллегам в ходе общения с членами Совета по правам человека (СПЧ РФ). Политик напомнил, что ранее было резервировано 300 тысяч человек, из которых только 150 тысяч уже находятся в зоне СВО. Только 77 тысяч непосредственно располагаются в боевых подразделениях, остальные - находятся на вторых-третьих рубежах, занимаясь функциями территориальной обороны, или все еще проходят дополнительную подготовку.

Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что вторая половина всех мобилизованных россиян до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства по обороне, так как является "боевым резервом".

Песков: Путин часто сам садится за руль.

Фото и видео: Kremlin.ru