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Песков: Путин часто сам садится за руль

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В Кремле сообщили, что глава государства имеет хороший водительский стаж.

Официальный представитель российской администрации при президенте страны Дмитрий Песков рассказал журналистам в ходе телефонного брифинга о том, что Владимир Путин часто сам водит автомобиль, когда находится в Ново-Огарево или Сочи, а не в Кремле. В частности, политик управляет небольшим электромобилем. По словам пресс-секретаря главы государства, это "ни для кого не секрет".

Слушайте, ну, президент, вы знаете, он всю жизнь водит машину и, бывает, и садится за руль... когда он или в Огарево, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в понедельник 6 декабря появились видео с посещения лидером страны Крымского моста, на котором сейчас ведутся ремонтные работы. Глава государства сел за руль транспортного средства и лично проехал по переправе. В компании вице-премьера РФ Марата Хуснуллина политик проехал по восстановленной полосе движения. Владимир Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes. 

Песков высказался о танцах американцев и англичан под "Катюшу" на ЧМ в Катаре. 

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: владимир путин, дмитрий песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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