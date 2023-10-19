Путин заявил об открытости России к киберспорту

Глава РФ рассказал о сохранении традиций при "открытии всему новому" в спорте.

Россия открыта к современным спортивным дисциплинам, в том числе к киберспорту. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.

Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом открыта и ко всему лучшему, новому, передовому. К тому, что пользуется популярностью у молодежи. В том числе и в спорте. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что международные мультиспортивные соревнования "Игры будущего" состоятся начале следующего года в Казани. Данный турнир пройдет с 23 февраля по 2 марта. Первые киберспортивные игры в стране будут проводиться по 16 дисциплинам. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки беспилотников и другие активности. В событии примут участие более двух тысяч человек - профессиональных спортсменов из разных стран. Общий призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.

Путин заявил о возможности проводить соревнования в России с иностранцами.

Фото и видео: kremlin.ru