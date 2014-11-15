Путин заявил о возможности проводить соревнования в России с иностранцами

Глава РФ рассказал о намерении организовывать коммерческие состязания в стране.

Владимир Путин заявил, что у России есть возможности проводить спортивные соревнования и приглашать иностранцев. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.

У нас есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что страна обладает успешным опытом проведения крупных международных соревнований, а также имеет в запасе современные, оснащенные по мировым стандартам спортивные комплексы и стадионы. Дополнительно существует собственная система разрешения профильных споров - спортивный арбитраж. Владимир Путин полагает, что возможности этой структуры доступны для российских атлетов и федераций, но "могут и должны использоваться много шире", в том числе и иностранными организациями и атлетами.

Путин заявил о планах кратно увеличить число спортивных соревнований в России.

Фото и видео: Kremlin.ru