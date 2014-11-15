Путин заявил о возможности проводить соревнования в России с иностранцами

Владимир Путин заявил, что у России есть возможности проводить спортивные соревнования и приглашать иностранцев. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.
У нас есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд.
Владимир Путин, президент РФ
Политик добавил, что страна обладает успешным опытом проведения крупных международных соревнований, а также имеет в запасе современные, оснащенные по мировым стандартам спортивные комплексы и стадионы. Дополнительно существует собственная система разрешения профильных споров - спортивный арбитраж. Владимир Путин полагает, что возможности этой структуры доступны для российских атлетов и федераций, но "могут и должны использоваться много шире", в том числе и иностранными организациями и атлетами.
Путин заявил о планах кратно увеличить число спортивных соревнований в России.
Фото и видео: Kremlin.ru
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