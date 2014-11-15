Путин заявил о планах кратно увеличить число спортивных соревнований в России

Количество спортивных соревнований разного уровня для энтузиастов и профессионалов с высоким призовым фондом в России будет кратно расти. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.
По линии правительства и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты.
Владимир Путин, президент РФ
Политик добавил, что спорт остается для российских властей безусловным государственным приоритетом и важнейшей составляющей по национальным целям развития страны. В связи с этим чиновники поддержат отечественных атлетов, которые сейчас вынуждены пропускать международные старты из-за ограничения в своих правах.
Путин: спорт проходит проверку на сплоченность, честность спортивной борьбы.
Фото и видео: kremlin.ru
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