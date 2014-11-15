Путин: спорт проходит проверку на сплоченность, честность спортивной борьбы

Глава РФ рассказал о задачах, стоящих перед обществом.

Владимир Путин рассказал о том, что мировое спортивное движение проходит проверку на сплоченность. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь. Политик призвал следовать за олимпийскими принципами: равноправию и честной борьбе.

Это особенно важно сейчас, когда наша большая многонациональная спортивная семья, проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности равноправия, честной спортивной борьбы. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент пояснил коллегам, что работа данного форума послужит развитию спорта и продвижению его главной гуманистической миссии. Ее целью является укрепление дружбы народов, а также аоспитание в новых поколениях людей гармоничных, ответственных и сильных духом личностей.

Путин поставил задачу вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году.

Фото и видео: Kremlin.ru