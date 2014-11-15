Путин поставил задачу вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году

Глава РФ назвал задачу, которая стоит перед чиновниками в сфере физической культуры населения.

Владимир Путин поставил перед правительством страны задачу вовлечь в массовый спорт 70 процентов граждан к 2030 году. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.

Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией.

Фото и видео: kremlin.ru