Путин поставил задачу вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году

Владимир Путин поставил перед правительством страны задачу вовлечь в массовый спорт 70 процентов граждан к 2030 году. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь.
Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией.
Фото и видео: kremlin.ru
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