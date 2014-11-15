Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией

Глава РФ рассказал о том, как атлеты попадают сейчас на Олимпиаду из-за действий МОК.

Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях - это этническая дискриминация страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии открытия форума "Россия - спортивная держава", организованной в городе Пермь. Политик заметил, что Москва узнала благодаря некоторым руководителям современного Международного Олимпийского комитета о том, приглашение на Олимпийские игры - это не безусловное право лучших атлетов, а конкретная привилегия. При этом заслужить ее можно не результатами и достижениями, а какими-то политическими жестами.

.... Заслужить привилегию можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления... Владимир Путин, президент РФ

Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Фото и видео: Kremlin.ru