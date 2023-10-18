Путин: Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства

Глава государства отметил, что это мнение не связано с нынешним обострением конфликта между Палестиной и Израилем.

Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава государства отметил, что это мнение не связано с нынешним обострением конфликта между Палестиной и Израилем. При этом президент подчеркнул, что сейчас конфликт поднимает данную проблему на поверхность. Он также назвал позицию Москвы принципиальной.

Ранее Путин заявил, что лидеры Ближнего Востока не хотят продолжения и усугубления конфликта.

Видео: kremlin.ru