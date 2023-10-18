Путин: Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства

Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Глава государства отметил, что это мнение не связано с нынешним обострением конфликта между Палестиной и Израилем. При этом президент подчеркнул, что сейчас конфликт поднимает данную проблему на поверхность. Он также назвал позицию Москвы принципиальной.
Ранее Путин заявил, что лидеры Ближнего Востока не хотят продолжения и усугубления конфликта.
Видео: kremlin.ru
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