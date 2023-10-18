Глава государства отметил, что провел разговоры с пятью лидерами региона.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры Ближнего Востока не хотят продолжения и усугубления конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава государства отметил, что провел разговоры с пятью лидерами региона. По словам Путина, у него сложилось впечатление, что никто из них не хочет развития конфликта. Он также отметил, что "кто-то не хочет этого по определению", а "кто-то чего-то опасается".

Ранее Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии.

Видео: kremlin.ru