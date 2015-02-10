Глава России уточнил, что Киев опять сменил свою позицию.

Российский президент Владимир Путин заявил об отходе Украины от достигнутых договоренностей в Стамбуле. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами во время выступления на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный". По мнению политика, этими действиями киевский режим вернул обсуждение с Москвой в тупиковую ситуацию.

Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а Киев выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, которые не будут распространяться на Крым и Донбасс. Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что после этого с российской стороны последовали действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Однако затем зафиксирована провокация на территории Киевской области - в Буче, после чего украинская сторона отошла от заключенных договоренностей. Киев заметил, что гарантии безопасности - отдельный пункт, а регулирование взаимоотношений относительно Крыма и Донбасса должны выходить за рамки этих договоренностей. Владимир Путин подчеркнул, что получил сведения о том, что вчера Киев опять изменил что-то в своей позиции, но на текущий момент он не знает этих нововведений.

Путин заявил, что события на Украине являются трагедией.

Фото и видео: Kremlin.ru