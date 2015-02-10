Глава России заявил о том, что у страны не было выбора поступить иначе.

Российский президент Владимир Путин заявил, что события на Украине являются трагедией. Об этом глава государства упомянул во время выступления на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики встретились друг с другом на территории космодрома "Восточный" в Амурской области. Глава государства уточнил, что Украина, РФ и Белоруссия - это триединый народ, но у России не было выбора, поэтому в соседней стране происходит то, что происходит.

Как ни странно это прозвучит…мы триединый народ. То, что происходит на Украине - это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал – выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени – когда начнется. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил журналистам о том, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату. Поэтому в данном вопросе за последние месяцы ничего не изменилось. При этом страна не сомневалась в том, что в трудное время соседское плечо подставит Москве именно Минск. Путин подчеркнул, что подобная поддержка оказывалась на протяжении всей многовековой истории между государствами.

Путин согласен с мнением о том, что США готовы противостоять России "до последнего украинца".

Фото и видео: Telegram / SHOT