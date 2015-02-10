Глава РФ оценил противостояние с Вашингтоном по Украине.

Российский президент Владимир Путин согласен с мнением о том, что США готовы противостоять России "до последнего украинца". Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный", расположенного в Амурской области.

Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией "до последнего украинца" - и там говорят, и у нас говорят, - на самом деле так оно и есть. Владимир Путин, президент России

Российский лидер подчеркнул прессе, что на текущий момент мир сложнее, чем был во времена холодной войны между Вашингтоном и Москвой. По мнению политика, американская сторона не сможет сохранить свое полное доминирование на планете. Он добавил, что ведется слом системы однополярного мира, который сформировался после распада СССР.

Путин: завершение спецоперации на Украине связано с интенсивностью боевых действий.

Фото и видео: Telegram / SHOT