Глава РФ рассказал о том, почему спецоперация на Украине идет не очень быстро.

Российский президент Владимир Путин: завершение спецоперации на Украине связано с интенсивностью боевых действий. Соответствующее заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции на космодроме "Восточный" с белорусским политиком Александром Лукашенко. По словам главы государства, усиление военной деятельности на территории соседней страны в рамках проводимой специальной операции неизбежно связано с потерями.

Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя. И мы будем действовать ритмично, спокойно. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер Владимир Путин добавил, что действия военных в некоторых регионах Украины связаны только с тем, чтобы сковать силы противника, а также разрушить военную инфраструктуру ВСУ и сформировать условия для более активных действий на территории Донбасса.

Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идет по плану.

Фото и видео: Kremlin.ru