Глава РФ прокомментировал вопрос о том, может ли РФ быстрее завершить операцию на Украине.

Российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идет по плану, согласованному заранее Генеральным штабом Вооруженных сил России. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики выступили перед журналистами на брифинге по итогам рабочей встречи, которая проводилась на космодроме "Восточный".

Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать. Но должны освещать эту боевую работу объективно. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ Владимир Путин заявил, что внимательно следит за дискуссиями в России и за границей по теме происходящего на Украине. По мнению российского лидера, Украина для Запада является только средством для достижения личных целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа. Путин выразил благодарность военнослужащим, которые задействованы в рамках проводимой спецоперации. Он уверен в том, что своими действиями те защищают свою страну.

По словам политика, задачей РФ на Украине является достижение всех поставленных целей, при минимизации потерь. Он добавил, что действия ВС РФ в ряде украинских регионов связаны с необходимостью связать украинские силы, чтобы проводить активные действия на территории Донбасса.

Путин заявил, что санкционный "блицкриг" против России не удался.

Фото и видео: Telegram / SHOT