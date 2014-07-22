Путин заявил, что санкционный "блицкриг" против России не удался

Глава РФ сообщил об эффективности экономики и промышленности страны, а также финансового сектора.

Санкционный "блицкриг" Запада против России не удался. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции при участии белорусского коллеги Александра Лукашенко с журналистами сделал российский президент Владимир Путин. Политик уточнил во время рабочего визита на космодром "Восточный" в Амурской области о том, что финансовая и экономическая система страны, а также промышленность по-прежнему работают, несмотря на давление извне.

Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, отечественная экономика работает достаточно стабильно и эффективно в условиях западных антироссийских санкций. При этом тренд на сохранение макроэкономических показателей останется в ближайшее время. Путин надеется на то, что у коллективного Запада возобладает здравый смысл при принятии решений.

Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии.

Фото и видео: Telegram / SHOT