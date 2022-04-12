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Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии

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Глава Белоруссии рассказал "об акции" британских спецслужб в Киевской области.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал провокацию в Буче Киевской области Украины специальной операцией Британии. Таким мнением политик поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, проводимой на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Мы это обсуждали. Все кричат: надо было ввести очередной пакет …, это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Александра Лукашенко белорусы совместно с российскими друзьями полностью , с первого до последнего часа, "раскрыли эту гадкую мерзкую позицию" со стороны западных государств. Политик добавил, что если прессе нужны конкретные адреса, явки, пароли или номера и марки автомобилей, на которых ездили диверсанты в Бучу, то с этим вопросом можно обратиться в ФСБ РФ, так как силовики могут предоставить имеющиеся материалы. В том случае, если надзорное ведомство не поможет СМИ опубликовать данные, то Белоруссия готова помочь в данном вопросе.

Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: александр лукашенко, белоруссия, буча, встреча путина и лукашенко, киевская область, провокация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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