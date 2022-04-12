Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией

Глава Белоруссии увидел угрозу атаки на российскую территорию извне.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России со специальной военной операцией на территории Украины. По мнению политика, если бы Москва вовремя не среагировала на имеющуюся угрозу, то по ее территории был бы нанесен удар. Соответствующей информацией лидер республики поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Мероприятие проводилось в рамках посещения космодрома "Восточный" в Амурской области.

Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам со стороны киевского режима. Вооруженные силы РФ проводят денацификацию и демилитаризацию соседнего государства в связи с обращениями о помощи со стороны лидеров Луганской и Донецкой народных республик. Атаки совершаются исключительно по военной инфраструктуре.

Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства.

Фото и видео: Telegram / SHOT