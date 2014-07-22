Глава РФ напомнил о реализации 30% заявленных соглашений по Союзному государству.

Российский президент Владимир Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках итоговой пресс-конференции по результатам общения с коллегой из Минска Александром Лукашенко. Политики встречались в День Космонавтики на территории космодрома "Восточный" в Амурской области. Глава РФ отметил стремление стран сообща противостоять внешним попыткам искусственно изолировать Россию и Белоруссию от глобальной экономической системы.

Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию, мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Владимир Путин, президент РФ

Глава России считает, что попытки Запада изолировать Россию и Белоруссию абсолютно бесполезны. При этом Москва и Минск тесно связаны друг с другом экономически и традиционно, включая и промышленную кооперацию. Путин подчеркнул, что "этот номер не пройдет" у недружественных государств.

Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией.

Фото и видео: Telegram / SHOT