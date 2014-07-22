Глава РФ напомнил о прогрессе в сотрудничестве Москвы и Минска.

Российский президент Владимир Путин заявил о новых возможностях для сотрудничества с Белоруссией. Соответствующей информацией глава государства поделился с иностранным коллегой в рамках рабочей встречи на космодроме "Восточный" в Амурской области. По мнению политика, у Москвы и Минска есть потенциальные возможности для того, чтобы поддерживать друг друга. В том числе эта ситуация касается и космического направления, высокотехнологичной сферы.

И больше того, даже в современных условиях, как раз в рамках этого внешнего давления, у нас возникают новые возможности для того, чтобы использовать все наши потенциальные возможности для поддержки друг друга, для обеспечения, безусловного обеспечения нашего развития. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил белорусскому лидеру о том, что за последние годы было многое сделано для развития союзной кооперации. Россия открыла свой внутренний рынок для белорусских товаров. По мнению Владимира Путина, такое правительственное решение стало хорошим подспорьем для взаимодействия с обеих сторон.

Лукашенко: Белоруссия будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка.

Фото: Kremlin.ru