Лукашенко: Белоруссия будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка

Глава республики призвал Москву с дальнейшему сотрудничеству.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка. Соответствующее заявление глава республики сделал в рамках своего рабочего визита на российский космодром "Восточный", расположенный в Амурской области. Политик провел с коллегой из РФ переговоры.

Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер соседней страны объявил Владимиру путину о том, что Дальний Восток - это далекий для Белоруссии регион, но при этом "нашенский". Политик уточнил, что страна в отличие от остальных бывших советских республик смогла сохранить единство с Москвой и полны решимости упрочить сотрудничество.По мнению Лукашенко, Минску есть, что предложить партнерам. По мнению главы Белоруссии, приглашение руководства России посетить космодром является высочайшей степенью доверия.

Путин: Космодрому "Восточный" нужны хорошие и компетентные строители.

Фото: Kremlin.ru

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