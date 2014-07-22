Путин: Космодрому "Восточный" нужны хорошие и компетентные строители

Глава РФ рассказал о сотрудничестве с Минском.

Космодрому "Восточный" нужны хорошие и компетентные строители, чтобы возводить необходимые конструкции. Об этом рассказал глава российского президента Владимир Путин во время рабочего визита на инфраструктурный объект. Политик посетил территорию и встретился с рабочими совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ну и, конечно, возведение самого космодрома. Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями. Владимир Путин, президент РФ

В начале беседы Владимир Путин подчеркнул, что ему приятно говорить с Александром Лукашенко о продолжении взаимного технологического сотрудничества между Москвой и Минском. По словам главы страны, у России существуют необходимые заделы, произведенные в прежние десятилетия, а также новые наработки. Он заметил, что говорит о формировании аппарата для высокоточного зондирования Земли, совместной работы с Белоруссией по плазменным двигателям. Этот вопрос политик считает "перспективной темой". Политик добавил, что соседняя республика не только бережно сохранила наработки, но и активно развивает их для решения совместных задач, на пользу национальным экономики и сфер высоких технологий.

Путин поможет привлечь молодых специалистов на космодром "Восточный".

Фото: Kremlin.ru