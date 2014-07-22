Путин поможет привлечь молодых специалистов на космодром “Восточный”

Глава РФ рассказал о необходимости увеличивать параметр комфортного быта.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что поможет привлечь молодых специалистов на космодром "Восточный". Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с сотрудниками инфраструктурного объекта. Политик призвал коллег улучшать условия быта, а также заниматься опережающим развитием социальной инфраструктуры. Подобные планы уже есть у правительства.

Надо улучшать условия быта, развивать город, строить не только высотные здания, а заниматься и малоэтажным строительством…Изначально, когда я только задумал этот проект, космодром, уже тогда говорил, что надо развивать инфраструктуру, чтобы людям здесь удобно было Владимир Путин, президент РФ

Президент России упомянул о планах по общему развитию Дальневосточного федерального округа. В частности, речь идет о развитии туристического направления. Кабмин принял решение удвоить размер кешбэка для путешественников, отправляющийся в регион. На космодроме также можно развивать технологический туризм.

Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года.

Фото и видео: Kremlin.ru

