Когда совершался первый полет человека в космос, Путину было девять лет.

Российский президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года. В ходе общения с сотрудниками космодрома "Восточный" глава государства уточнил, что в тот период был еще ребенком девяти лет, поэтому не до конца воспринимал происходящее. Однако политик понял, что в стране произошло какое-то событие, такое же грандиозное, как День Победы. Путин заметил, что в воздухе висела гордость за СССР. При этом даже незнакомые люди обнимались, целовались и поздравляли друг друга.

Как ни странно, помню… Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, в 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной технологической изоляции из-за тотальных санкций. Несмотря на это СССР смогли запустить первый искусственный космический аппарат на орбиту Земли, а первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а первой женщиной, побывавшей на орбите - Валентина Терешкова. Владимир Путин задал риторический вопрос о том, неужели Россия, обладая современными технологиями, не сможет и дальше развиваться по космической программе. Он заверил собравшихся, что задача будет выполнена.

Путин заявил, что изолировать Россию невозможно.

Фото и видео: Kremlin.ru