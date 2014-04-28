Путин заявил, что изолировать Россию невозможно

Глава России рассказал о готовности РФ сотрудничать с другими странами.

Россия не собирается изолироваться, так как ее изолировать невозможно. Соответствующее заявление во время общения с космонавтами и сотрудниками на космодроме "Восточный", расположенном в Амурской области, заявил российский лидер Владимир Путин. Политик напомнил о готовности Москвы сотрудничать со всеми международными партнерами, которые проявят свое желание. Страна не намерена закрываться для взаимодействия с другими странами.

Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил работника космической индустрии о том, что еще со времен западных санкций от 2014 года многие отрасли хозяйства РФ, попавшие под ограничения, шагнули далеко вперед. В частности, сельскохозяйственная отрасль стала высокотехнологичным. При этом объем экспорта продукции даже превысил объем продажи вооружений - на 10 млрд долларов.

Путин: Россия расширит потенциал спутниковой группировки.

Фото и видео: Kremlin.ru