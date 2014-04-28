Путин: Россия расширит потенциал спутниковой группировки

Глава РФ рассказал, для чего будут использоваться данные технологии.

Россия существенно расширит количественный и качественный потенциал спутниковой группировки. Об этом сообщил российский лидер в рамках выступления на космодроме "Восточный", проводимого в рамках торжественной церемонии вручения космонавтам государственных наград и празднования Дня космонавтики.

В рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки. Владимир Путин, президент России

Лидер страны отметил, что эта задача важна государству для последующего внедрения отечественных цифровых сервисов во всех экономических отраслях, управлении, для вопросов образования, здравоохранения, комфортной жизни граждан. По мнению. Владимира Путина, требуется по-новому задействовать возможности космических информационных технологий.

Путин: Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом.

Фото и видео: Kremlin.ru