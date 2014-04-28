Путин: Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом

Владимир Путин рассказал о преемственности ушедшего и нового поколений в освоении космоса.

Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград на территории космодрома "Восточный". По мнению лидера страны, прошлое поколение оставило потомкам положительные примеры товарищества, смелости и силы воли, которые должны вдохновлять современников.

Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Владимир Путин, президент России

Политик заметил, что именно космический аппарат отечественного производства впервые опустился на раскаленную поверхность планеты Венеры.Основной разработок РФ стали технологии для мирного освоения космического пространства, которые разрабатывали "величайшие мыслители человечества" - наши соотечественники.

Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса.

Фото и видео: Kremlin.ru