Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса

Глава России призвал развивать отечественные технологии.

Российский президент Владимир Путин призвал успешно ответить на вызовы по освоению космического пространства. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи. Владимир Путин, президент России

Россия при этом будет развивать собственные компетенции взамен тех, что ранее могла приобретать на доходы от продажи энергоносителей - нефти и газа. Такими сведениями политик поделился с работниками космической отрасли на "Восточном".

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Фото и видео: Kremlin.ru