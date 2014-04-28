  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:28
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса

0 0

Глава России призвал развивать отечественные технологии.

Российский президент Владимир Путин призвал успешно ответить на вызовы по освоению космического пространства. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Чтобы здесь, на земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи.

Владимир Путин, президент России

Россия при этом будет развивать собственные компетенции взамен тех, что ранее могла приобретать на доходы от продажи энергоносителей - нефти и газа. Такими сведениями политик поделился с работниками космической отрасли на "Восточном".

Космонавты попросили Путина передать военным на Украине Знамя Победы.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, день космонавтики, космодром восточный, космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии