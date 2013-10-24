Космонавты попросили Путина передать военным на Украине Знамя Победы

Александр Скворцов заметил, что памятный символ побывал на МКС.

Космонавты попросили российского президента Владимира Путина передать военным на Украине Знамя Победы. С соответствующей просьбой к политику обратился Александр Скворцов. Он заметил, что говорит от имени своих коллег по отряду. Специалисты хотят отправить силам Вооруженных сил РФ, находящимся на специальной военной операции, Знамя, которое ранее побывало на орбите Земли.

Каждый экипаж перед своим полетом имеет возможность взять в космос что-то дорогое и ценное для него, наш экипаж взял с собой Знамя Победы…Мы встречали День Победы, отдавая дань уважения, которое заслужили наши прадеды, борясь с немецко-фашистскими захватчиками. Александр Скворцов, космонавт

Космонавт попросил главу государства выполнить пожелание руководства "Роскосмоса", а также отряда российских космонавтов и всех причастных к космической деятельности. Скворцов передал командующему специальной войсковой операцией памятный предмет. Он также пожелал всем военным успешной реализации поставленных задач.

Путин на Восточном вручил госнаграды космонавтам.

Фото: SHOT

Видео: kremlin.ru

