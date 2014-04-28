Путин на Восточном вручил госнаграды космонавтам

Один космонавт удостоен звания "Героя России".

Российский президент Владимир Путин на космодроме "Восточный", расположенном на территории Амурской области, вручил государственные награды отечественным космонавтам. Торжественная церемония состоялась в День космонавтики, в монтажно-испытательном корпусе космодрома.

Уточняется, что испытатель Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Сергей Прокопьев удостоен звания Героя РФ и почетного звания "Летчик-космонавт России". Также орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждены инструктор-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист Олег Скрипочку. Последний космонавт завершил свою профессиональную деятельность в отряде в декабре 2021 года.

Напомним, что на мероприятии присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Политик прибыл на Дальний Восток с рабочим визитом.

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Фото и видео: Kremlin.ru