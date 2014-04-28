Путин: столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно

Глава РФ рассказал о роли ВКС России в спецоперации на Украине.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно. Соответствующее заявление лидер страны сделал в рамках выступления на торжественной церемонии вручения наград космонавтам. Мероприятие проводится на территории космодрома "Восточный" в Амурской области. В рамках поздравления граждан и сотрудников профильной отрасли с Днем космонавтики, политик заметил, что хочет отдельно отметить работу отечественных военнослужащих, находящихся на выполнении задач в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Он оценил роль подразделений Воздушно-космических сил в борьбе против националистов.

Сегодня наши офицеры...оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками. Владимир Путин, президент РФ

Путин уверен в том, что все цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Политик считает, что поставленные перед Вооруженными силами России задачи являются благородными и абсолютно понятными, так как армия вынужденно стремится помочь гражданам Донбасса и народу, "который мы признали". Путин полагает, что к конфликту между Киевом и Донбассом привело невыполнение украинскими властями Минских соглашений.

Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.

Фото и видео: Kremlin.ru