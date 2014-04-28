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Путин поручил Роскосмосу обеспечить полет в космос представителей Белоруссии

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Глава РФ рассказал о совместных планах по сотрудничеству в Белоруссией в сфере космоса.

Президент России Владимир Путин поручил государственной корпорации "Роскосмос" обеспечить полет в космос мическое пространство представителей Белоруссии. Полет будет осуществлен на отечественной ракете-носителе. Соответствующие планы политик объявил общественности в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград космонавтам на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса.

Владимир Путин, президент России

Политик отметил, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится сейчас на космодроме Восточный. 

Путин: Россия возобновит лунную программу.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: белоруссия, владимир путин, космос, роскосмос, союзное государство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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