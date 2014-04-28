Путин поручил Роскосмосу обеспечить полет в космос представителей Белоруссии

Глава РФ рассказал о совместных планах по сотрудничеству в Белоруссией в сфере космоса.

Президент России Владимир Путин поручил государственной корпорации "Роскосмос" обеспечить полет в космос мическое пространство представителей Белоруссии. Полет будет осуществлен на отечественной ракете-носителе. Соответствующие планы политик объявил общественности в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград космонавтам на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.

Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса. Владимир Путин, президент России

Политик отметил, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится сейчас на космодроме Восточный.

Путин: Россия возобновит лунную программу.

Фото и видео: Kremlin.ru

