Путин поручил Роскосмосу обеспечить полет в космос представителей Белоруссии

Президент России Владимир Путин поручил государственной корпорации "Роскосмос" обеспечить полет в космос мическое пространство представителей Белоруссии. Полет будет осуществлен на отечественной ракете-носителе. Соответствующие планы политик объявил общественности в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград космонавтам на территории космодрома "Восточный" в Амурской области.
Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса.
Владимир Путин, президент России
Политик отметил, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится сейчас на космодроме Восточный.
Путин: Россия возобновит лунную программу.
Фото и видео: Kremlin.ru
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