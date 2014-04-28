Путин: Россия возобновит лунную программу

Глава России призвал осваивать космическое пространство.

Россия возобновит собственную лунную программу. Соответствующее заявление сделал в рамках празднования Дня космонавтики российский лидер Владимир Путин. Глава государства вместе с белорусским коллегой принял участие в посещении космодрома "Восточный", расположенном в Амурской области. Политик заметил, что в РФ готовятся к запуску автоматического аппарата "Луна-25". Лидер страны выступил на торжественной церемонии вручения космонавтам наград.

Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что предки наказали своим потомкам идти вперед, несмотря на любые трудности и попытки извне помешать осуществлению целей в космической сфере. Владимир путин уверен в том, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять имеющиеся планы по освоению космического пространства.

Рогозин: России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей.

Фото и видео: Kremlin.ru