Рогозин: России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей

Глава "Роскосмоса" считает, что орбитальная группировка должна помогать и ВС РФ.

России нужно больше спутников на орбите планеты, а не ракет и двигателей. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Эксперт назвал основную цель для отечественной ракетно-космической отрасли. По словам чиновника, за счет роста аппаратов на орбите Земли, можно будет попытаться использовать уже существующий колоссальный задел по отечественным двигателям и только потом создавать новые силовые установки.

Колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море…Прекратились поставки РД-180 в США, который создавался в интересах ракеты Atlas. Напомню, было проведено 98 успешных пусков подряд. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт полагает, что в Вашингтоне продолжали закупать у российской стороны двигатели за огромные средства потому, что местные специалисты не могли создать ничего отдаленно напоминающего на устройства, даже по имеющейся у них лицензии. Дмитрий Рогозин призвал коллег по "Роскосмосу" наращивать собственную орбитальную группировку двойного назначения, чтобы проекты могли использовать и Вооруженные силы РФ.

Рогозин: реальным стремлением Маска является власть.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости