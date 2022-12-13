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Путин заявил об оккупации Германии войсками США

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Глава РФ напомнил о событиях Второй мировой войны.

Российский президент Владимир Путин заявил об оккупации Германии американскими войсками "как юридические, так и по факту" по сегодняшнее время. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения со студентами в Татьянин День. Политик напомнил, что советские войска во времена Второй мировой войны также находились на территории Австрии, однако добровольно покинули европейскую страну. Россия как наследник СССР выступила гарантом конституции и гарантом нейтрального статуса Австрийской Республики. Этими действиями Москва прекратило оккупационный статус ФРГ.

Это произошло после того, как Германию разделили на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Присутствующие сейчас на территории ФРГ американские войска сохраняют статус оккупационных.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: целью спецоперации является защита людей и самой России.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вторая мировая война, германия, европа, оккупация, студенты, татьянин день
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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