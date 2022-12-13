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Путин: целью спецоперации является защита людей и самой России

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Глава РФ пообщался со студентами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции на Украине является защита людей и самой России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения со студентами в татьянин День. Он напомнил молодым людям о том, что Запад пытается на исторических территориях Москвы создать внешнюю угрозу для государственности.

Цель, как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить.

Владимир Путин, президент РФ

В рамках общения с лидером РФ студент Луганского государственного педагогического университета Владислав Олейник рассказал  Владимиру Путину о своем опыте участия в СВО. Президент поблагодарил его и его боевых товарищей за то, что обеспечивал защиту региона и соотечественников. По мнению президента, после участия в боевых действиях люди сильно меняются.

Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, донбасс, запад, сво, студенты
Категории: Тема дня,

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