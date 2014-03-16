Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации

Глава РФ рассказал о том, что Азовское море стало для страны внутренним.

Российский президент Владимир Путин заявил о значимых результатах для страны во время проведения специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил о том, что речь идет о длительном процессе, хотя уже сейчас государство получило новые территории. Политик напомнил, что кроме четырех регионов Россия получила Азовское море в качестве внутреннего моря. Об этом лидер РФ рассказал членам СПЧ, отвечая на слова руководителя регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгения Мысловского. Тот отметил, что "весь народ ждет результатов" по военным преступлениям киевского режима.

Появились новые территории - ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь. Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ добавил, что самое главное для страны - это люди, которые проживают на всех новых территориях.

Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации.

Фото и видео: Kremlin.ru