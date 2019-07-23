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Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

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Глава РФ оценил обстановку на СВО.

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в личном составе и технике, поэтому сейчас в регионе проведения специальной военной операции наблюдается затишье. Соответствующее заявление в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину сделал глава государства Владимир Путин. Политик напомнил телеканалу "Россия-24" о том, контрнаступление противника началось 4 июня, ВСУ продолжают использовать собственные стратегические резервы. Лидер РФ не исключил того, что киевский режим опасается боевых потерь в личном составе в будущих сражениях. Это может привести не только к утрате потенциала Украины, но и ликвидации ее армии.

Как ни странно, наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что РФ будет форсировать массовый выпуск зарекомендовавших себя в бою БПЛА.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: владимир путин, всу, контрнаступление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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