Путин заявил, что РФ будет форсировать массовый выпуск зарекомендовавших себя в бою БПЛА

Глава РФ рассказал о формировании массового производства БПЛА в стране.

Российский президент Владимир Путин пообещал выпускникам военных вузов страны оснастить все войсковые звенья беспилотниками, которые хорошо себя зарекомендовали в реальных сражениях в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства пояснил участникам торжественного мероприятия, что массовый выпуск такого вооружения будет форсирован. Политик добавил, что государству важно будет обеспечить этой техникой все существующие отделения, взводы, роты и батальоны Вооруженных сил России.

Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что скоро на боевое дежурство заступят пусковые установки "Сармат".

Фото и видео: Минобороны России