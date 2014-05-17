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Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии

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Глава России рассказал о поддержке Ливии.

Подлинное национальное единство в Ливии необходимо для того, чтобы территория африканского государства не стала местом противоборства третьих стран. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства считает принципиальным моментом, что руководству Ливии удалось добиться прекращения огня.

И очень важно не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств. Россия со своей стороны понимает все сложности этого процесса, будет все делать, что от нас зависит...

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что отношения Египта и России носят стратегический характер.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, ливия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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