Путин заявил, что отношения Египта и России носят стратегический характер

Глава России рассказал о сотрудничестве с президентом Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Отношения Москва и Каира носят стратегический характер не только по документам, но и по фактически. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Политик прокомментировал выступление своего коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси на заседании. Глава государства уточнил, что между странами есть много больших и общих проектов.

Не важно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер - и в области политики, и в области экономики. Владимир Путин, президент России

Путин заявил, что сложности на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"