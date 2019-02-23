Путин заявил, что сложности на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной

Глава России рассказал о причинах энергетических и продуктовых проблем в мире.

Проблемы на мировых энергетических и продовольственных рынках возникли еще до ситуации на Украине. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Политик заметил, что уже не раз говорил об этом, но хочет повторить. По его мнению, началом эти негативные процессы связаны с борьбой Евросоюза и США с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Когда многие страны, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях. Владимир Путин, президент РФ

Путин: РФ выступает за расширение представительства Африки в СБ и других структурах ООН.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"