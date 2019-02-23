Путин: РФ выступает за расширение представительства Африки в СБ и других структурах ООН

Москва выступает за расширение представительства стран Африки в Совете Безопасности и других международных структурах ООН. В России считает, что для геополитических игроков пришло время для того, чтобы исправить "историческую несправедливость". Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Политик рассказал, что страна готова практически изучать предложения по расширению представительства континента, африканских структур на мировой арене.
Мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединенных Наций, видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: Москва поможет странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России.
Фото и видео: саммит "Россия-Африка"
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