  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:20
109
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: РФ выступает за расширение представительства Африки в СБ и других структурах ООН

0 0

Глава России рассказал, что миру важно исправить "историческую несправедливость".

Москва выступает за расширение представительства стран Африки в Совете Безопасности и других международных структурах ООН. В России считает, что для геополитических игроков пришло время для того, чтобы исправить "историческую несправедливость". Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Политик рассказал, что  страна готова практически изучать предложения по расширению представительства континента, африканских структур на мировой арене.

Мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединенных Наций, видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: Москва поможет странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии