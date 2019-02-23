Путин: Москва поможет странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

Глава РФ призвал к дипломатическим контактам со странами Африки.

Москва намерена помочь странам Африки в восстановлении или открытии новых иностранных посольств и консульств на территории России, а также увеличить профессиональный штат сотрудников этих дипломатических представительств региона. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.

Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги наших африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, других представительств африканских стран. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил иностранным коллегам, что внимание России к Африке неуклонно растет. Этот проявляется в национальных планах по наращиванию дипломатического присутствия на африканском континенте.

Путин заявил, что РФ не уходит от обсуждения украинского кризиса.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"