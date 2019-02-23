Путин заявил, что РФ не уходит от обсуждения украинского кризиса

Украинский кризис является острой проблемой, но российское руководство не уходит от ее рассмотрения. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства указал иностранным дипломатам на политическую и экономическую роль стран Африки. Поднимая вопрос рассмотрения мирной инициативы в отношении регионального кризиса, Владимир Путин отметил, что украинский кризис - "острая проблема".
Мы не уходим от ее рассмотрения....
Владимир Путин, президент России
Путин: РФ выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных государств.
Фото и видео: саммит "Россия-Африка"
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