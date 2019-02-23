Путин заявил, что РФ не уходит от обсуждения украинского кризиса

Глава России поблагодарил Африку за представленную мирную инициативу.

Украинский кризис является острой проблемой, но российское руководство не уходит от ее рассмотрения. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства указал иностранным дипломатам на политическую и экономическую роль стран Африки. Поднимая вопрос рассмотрения мирной инициативы в отношении регионального кризиса, Владимир Путин отметил, что украинский кризис - "острая проблема".

Мы не уходим от ее рассмотрения.... Владимир Путин, президент России

Путин: РФ выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных государств.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"