Путин: РФ выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных государств

Президент рассказал о тех вещах, которые объединяют Африку и Россию.

Глава государства Владимир Путин рассказал о том, что Москва выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных стран в мире. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Политик добавил, что стремление к независимости и суверенитету не должно означать самоизоляцию а только ведет к наращиванию контактов с другими независимыми участниками на геополитической арене. Глава РФ уверен в том, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление к отстаиванию подлинной независимости, а также права на самобытный путь развития.

Самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах. Причем такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а наоборот подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, государств, равных в своих правах. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"