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Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах

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Глава России рассказал о поддержке стран в борьбе с экстремизмом и терроризмом в Африке.

Москва продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в собственных  специализированных учебных заведениях. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.  Глава государства подчеркнул, что развитию данного континента постоянно мешают проявления терроризма, а также распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность и пиратство. Россия готова оказать помощь в решении этих проблем и предлагает партнера свое содействие.

Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами РФ и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку.... в российских специализированных учебных заведениях.

Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что суверенитет - "не единожды достигнутое состояние".

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, военное сотрудничество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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