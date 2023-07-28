Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах

Москва продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в собственных специализированных учебных заведениях. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства подчеркнул, что развитию данного континента постоянно мешают проявления терроризма, а также распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность и пиратство. Россия готова оказать помощь в решении этих проблем и предлагает партнера свое содействие.
Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами РФ и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку.... в российских специализированных учебных заведениях.
Владимир Путин, президент РФ
Путин отметил, что суверенитет - "не единожды достигнутое состояние".
Фото и видео: саммит "Россия-Африка"
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