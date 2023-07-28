Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах

Глава России рассказал о поддержке стран в борьбе с экстремизмом и терроризмом в Африке.

Москва продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в собственных специализированных учебных заведениях. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства подчеркнул, что развитию данного континента постоянно мешают проявления терроризма, а также распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность и пиратство. Россия готова оказать помощь в решении этих проблем и предлагает партнера свое содействие.

Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами РФ и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку.... в российских специализированных учебных заведениях. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что суверенитет - "не единожды достигнутое состояние".

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"