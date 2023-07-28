Путин отметил, что суверенитет - "не единожды достигнутое состояние"

Суверенитет не является состоянием, достигнутым единожды, за него надо постоянно бороться. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.
Суверенитет - это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться.
Владимир Путин, президент России
Напомним, что второй саммит проводится "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом мероприятия является лозунг "За мир, безопасность и развитие". Организатором саммита стал Фонд "Росконгресс".
Путин сообщил, что Россия и Африка не приемлют "карательные" ограничительные меры.
Фото и видео: саммит "Россия-Африка"
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