Путин сообщил, что Россия и Африка не приемлют "карательные" ограничительные меры

Глава России рассказал о шагах, которые неприемлют страны Африки и Россия.

Россия и страны Африки выступают против одностороннего санкционного давления со стороны Запада и "карательных" ограничений в отношении ряда мировых государств. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Также регион и Москва сообща выступают против использования климатической повестки, защиты прав человек и гендерного неравенства в политических целях.

Неприемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие. Владимир Путин, президент России

Политик добавил, что Россия и африканские страны расширяют взаимное сотрудничество по противодействию расползанию террористической угрозы, по реагированию на внешние вызовы в сфере информационной безопасности.

Путин заявил, что Россия продолжит безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"