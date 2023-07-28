Путин заявил, что Россия продолжит безвозмездные поставки продуктов нуждающимся странам

Глава России напомнил о сельскохозяйственных поставках на мировые рынки.

Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам собственной сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерновые культуры и другие аграрные продукты нуждающимся странам мира. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.

Можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваро. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил иностранным гостям форума об объявленном накануне решении поставить в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тысяч тонн зерновой продукции шести африканским странам безвозмездно. Москва планирует и в дальнейшем помогать странам региона, а также развивать континент. Для этого специалисты готовы оказывать не только гуманитарную поддержку, но и предоставлять льготные преференции по торговым грузам, а также заниматься формированием современных отраслей производства, аграрного сектора, оказывать содействие по линии профильных международных структур и агентств.

Путин сообщил, что Россия направит $90 млн для снижения долговой нагрузки стран Африки.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"